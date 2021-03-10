Колесников ответил экс-игроку «Спартака». Тот сказал, что ЦСКА «помогали» стать чемпионом

Бывший полузащитник ЦСКА Михаил Колесников отреагировал на высказывание экс-полузащитника «Спартака» Геннадия Перепаденко, выразившего мнение, что «армейцам» «помогали» стать чемпионами в 1991 году.
«В чемпионский год у нас не было ни одного договорного матча! Ни одного! ЦСКА никого не покупал. После гибели Миши Ерёмина мы находились в таком подавленном состоянии, что проиграли «Шахтёру» и недосчитались ещё нескольких очков. Как могут «спартачи» говорить, что нам помогали? Нам никто не помогал. ЦСКА был на голову выше в 1991-м. Не зря мы тогда сделали золотой дубль.
Да, перед решающей игрой с «Динамо» ходили разговоры, что они нам немного поддадутся. Но, приехав на стадион «Торпедо», Колыванов, Кирьяков, Добровольский сразу сказали: «Нет, ребята, мы вам помогать не будем — будем играть!» И мы выиграли этот чемпионский матч, а они проиграли «Торпедо». Извините, всё в ваших руках было! Только на последнюю игру в Харькове мы вышли немножко «тёпленькими» после чемпионских банкетов — и проиграли. Но она уже ничего не решала», — сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
- 10 марта 2021
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