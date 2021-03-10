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«Енисей» разгромил «Шинник» в большинстве, Лескано и Кичин оформили по дублю

«Енисей» разгромил «Шинник» в большинстве, Лескано и Кичин оформили по дублю
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
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«Енисей» в большинстве разгромил «Шинник» со счётом 6:0 в 29-м туре ФНЛ. Встреча прошла на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым из Москвы.

На 25-й минуте счёт открыл защитник «Енисея» Валерий Кичин. Затем на 31-й минуте нападающий Хуан Лескано удвоил преимущество. На 51-й минуте Валерий Кичин оформил дубль и довёл дело до разгрома. На 58-й минуте ворота поразил полузащитник Никита Глушков. На 61-й минуте Хуан Лескано также оформил дубль. На 72-й минуте арбитр удалил с поля нападающего «Шинника» Альбека Гонгапшева. Окончательный счёт на 75-й минуте установил полузащитник Александр Ломакин.

«Енисей» набрал 40 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Шинник» (16) – на последнем.

ФНЛ - Первый дивизион. 29-й тур
10 марта 2021, среда. 15:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
6 : 0
Шинник
Ярославль
1:0 Кичин – 25'   2:0 Лескано – 31'   3:0 Кичин – 51'   4:0 Глушков – 58'   5:0 Лескано – 61'   6:0 Ломакин – 75'
Удаления: нет / Гонгапшев – 72'
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