Юрист Черчесова резко отреагировал на слухи о премиальных тренера за контрольные матчи

Алан Агузаров, юрист главного тренера сборной России Станислава Черчесова, прокомментировал информацию о премиальных тренерскому штабу национальной команды за товарищеские матчи.
«Буду знать, что есть такой телеграм-канал Baza, который не нужно читать. Могу понять, конечно, что всем нравиться сложно — в том числе тренеру нашей сборной и его тренерскому штабу, но писать такую чушь… Ладно бы ещё было что-то близкое к правде, а так — это просто непрофессионально», — цитирует Агузарова Sport24.
По информации телеграм-канала Baza, за победу в товарищеской встрече главный тренер национальной команды Станислав Черчесов вместе с помощниками и персоналом получают 20 млн рублей. Если матч завершился ничьей — 10 млн. Часть суммы достаётся Черчесову, а оставшиеся деньги распределяются между остальными.
- 10 марта 2021
-
18:19
-
18:17
-
18:02
-
17:59
-
17:50
-
17:38
-
17:36
-
17:27
-
17:20
-
17:20
-
16:59
-
16:58
-
16:53
-
16:31
-
16:26
-
16:16
-
16:05
-
16:00
-
15:47
-
15:18
-
15:13
-
14:58
-
14:31
-
14:27
-
14:08
-
14:03
-
13:53
-
13:29
-
13:13
-
12:58
-
12:42
-
12:21
-
12:11
-
12:04
-
12:00