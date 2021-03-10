Юрист Черчесова резко отреагировал на слухи о премиальных тренера за контрольные матчи

Алан Агузаров, юрист главного тренера сборной России Станислава Черчесова, прокомментировал информацию о премиальных тренерскому штабу национальной команды за товарищеские матчи.



«Буду знать, что есть такой телеграм-канал Baza, который не нужно читать. Могу понять, конечно, что всем нравиться сложно — в том числе тренеру нашей сборной и его тренерскому штабу, но писать такую чушь… Ладно бы ещё было что-то близкое к правде, а так — это просто непрофессионально», — цитирует Агузарова Sport24.

По информации телеграм-канала Baza, за победу в товарищеской встрече главный тренер национальной команды Станислав Черчесов вместе с помощниками и персоналом получают 20 млн рублей. Если матч завершился ничьей — 10 млн. Часть суммы достаётся Черчесову, а оставшиеся деньги распределяются между остальными.