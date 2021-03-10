Семья Эмилиано Салы подала в суд на «Нант» и «Кардифф Сити»

Семья погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салы подала в суд на «Нант» и «Кардифф Сити», сообщает BBC.



По информации источника, помимо клубов в списке ответчиков значится агент, помогавший совершить трансфер, отец агента, владевшая самолётом компания и некоторые сотрудники. Судебный процесс назначен на октябрь 2021 года.



Напомним, Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в январе 2019 года, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с экранов радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолёт и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале.



19 июня полиция задержала мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве игрока и провела допрос. Позже мужчина был отпущен, однако расследование в его отношении продолжилось. 11 марта 2020 года стало известно, что полиция официально завершила расследование в отношении этого мужчины.

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