Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ливерпуль» — «Лейпциг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Семья Эмилиано Салы подала в суд на «Нант» и «Кардифф Сити»

Семья Эмилиано Салы подала в суд на «Нант» и «Кардифф Сити»
Футбол / Франция 0
Аудио-версия:

Семья погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салы подала в суд на «Нант» и «Кардифф Сити», сообщает BBC.

По информации источника, помимо клубов в списке ответчиков значится агент, помогавший совершить трансфер, отец агента, владевшая самолётом компания и некоторые сотрудники. Судебный процесс назначен на октябрь 2021 года.

Напомним, Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в январе 2019 года, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с экранов радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолёт и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале.

19 июня полиция задержала мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве игрока и провела допрос. Позже мужчина был отпущен, однако расследование в его отношении продолжилось. 11 марта 2020 года стало известно, что полиция официально завершила расследование в отношении этого мужчины.

«Нант» опубликовал рисунок встречи Эмилиано Салы с Диего Марадоной на небесах
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021