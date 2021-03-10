Семья Эмилиано Салы подала в суд на «Нант» и «Кардифф Сити»

Семья погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салы подала в суд на «Нант» и «Кардифф Сити», сообщает BBC.
По информации источника, помимо клубов в списке ответчиков значится агент, помогавший совершить трансфер, отец агента, владевшая самолётом компания и некоторые сотрудники. Судебный процесс назначен на октябрь 2021 года.
Напомним, Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в январе 2019 года, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с экранов радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолёт и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале.
19 июня полиция задержала мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве игрока и провела допрос. Позже мужчина был отпущен, однако расследование в его отношении продолжилось. 11 марта 2020 года стало известно, что полиция официально завершила расследование в отношении этого мужчины.
- 10 марта 2021
-
18:19
-
18:17
-
18:02
-
17:59
-
17:50
-
17:38
-
17:36
-
17:27
-
17:20
-
17:20
-
16:59
-
16:58
-
16:53
-
16:31
-
16:26
-
16:16
-
16:05
-
16:00
-
15:47
-
15:18
-
15:13
-
14:58
-
14:31
-
14:27
-
14:08
-
14:03
-
13:53
-
13:29
-
13:13
-
12:58
-
12:42
-
12:21
-
12:11
-
12:04
-
12:00