Суд Милана заявил, что Робиньо жестоко унизил жертву перед изнасилованием

Бывший футболист «Милана» и «Реала» Робиньо, приговорённый в Италии к девяти года тюрьмы за изнасилование, проявил презрение к жертве и жестоко унизил её, сообщает La Repubblica со ссылкой на обоснование, предоставленное апелляционным судом Милана.
Напомним, в ноябре 2019 года Робиньо был приговорён к девяти годам лишения свободы за изнасилование. Инцидент произошёл в Милане 22 января 2013 года. 23 ноября 2017 года миланский суд признал футболиста и ещё пятерых человек виновными в групповом изнасиловании албанской девушки. Робиньо вины не признал и сообщил, что обжалует приговор. В декабре 2020 года стало известно, что суд оставил приговор в силе.
«Робиньо и его сообщники проявили особое презрение к жертве и жестоко унизили её, а затем предложили следователям ложную и заранее согласованную версию событий. Доказательная база недвусмысленно демонстрирует, что девушка была в абсолютно бессознательном состоянии», — говорится в обосновании.
- 10 марта 2021
-
18:19
-
18:17
-
18:02
-
17:59
-
17:50
-
17:38
-
17:36
-
17:27
-
17:20
-
17:20
-
16:59
-
16:58
-
16:53
-
16:31
-
16:26
-
16:16
-
16:05
-
16:00
-
15:47
-
15:18
-
15:13
-
14:58
-
14:31
-
14:27
-
14:08
-
14:03
-
13:53
-
13:29
-
13:13
-
12:58
-
12:42
-
12:21
-
12:11
-
12:04
-
12:00