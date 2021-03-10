Суд Милана заявил, что Робиньо жестоко унизил жертву перед изнасилованием

Бывший футболист «Милана» и «Реала» Робиньо, приговорённый в Италии к девяти года тюрьмы за изнасилование, проявил презрение к жертве и жестоко унизил её, сообщает La Repubblica со ссылкой на обоснование, предоставленное апелляционным судом Милана.



Напомним, в ноябре 2019 года Робиньо был приговорён к девяти годам лишения свободы за изнасилование. Инцидент произошёл в Милане 22 января 2013 года. 23 ноября 2017 года миланский суд признал футболиста и ещё пятерых человек виновными в групповом изнасиловании албанской девушки. Робиньо вины не признал и сообщил, что обжалует приговор. В декабре 2020 года стало известно, что суд оставил приговор в силе.



«Робиньо и его сообщники проявили особое презрение к жертве и жестоко унизили её, а затем предложили следователям ложную и заранее согласованную версию событий. Доказательная база недвусмысленно демонстрирует, что девушка была в абсолютно бессознательном состоянии», — говорится в обосновании.

Суд отклонил апелляцию Робиньо, приговорённого к 9 годам за изнасилование