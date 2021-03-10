«Оренбург» разгромил «Торпедо». Команда Игнашевича не побеждает с ноября
В матче 29-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» разгромил московское «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 3:0.
На 2-й минуте встречи счёт открыл Николай Прудников. Преимущество хозяев увеличил Джоэль Фамейе. На 59-й минуте Алексей Миронов довёл счёт до разгромного. В концовке встречи вторую жёлтую карточку получил Адесойе Ойеволе.
«Оренбург» набрал 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Торпедо» (54) находится на четвёртом месте. Команда, которой руководит Сергей Игнашевич, продлила серию без побед до пяти матчей. В последний раз «Торпедо» побеждало в официальных матчах 25 ноября в матче с «Краснодаром-2».
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