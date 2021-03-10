Уткин назвал ханжеством увольнение сотрудников «Локомотива» из-за фотографии

Блогер Василий Уткин прокомментировал массовое увольнение сотрудников «Локомотива» из-за фотографии в соцсетях.

«Божик мой, какие страсти. Это же креативные службы, у них должен быть рискованный внутренний юмор…

Что за ханжество-то, ну я не знаю. UPD. Вот интересно, заслуженные старпёры типа бывшего преза Локо (и официального болельщика «Зенита») Николая Наумова понимают, что когда они делятся своим возмущением насчёт этой фотки, они себя и делают автоматически адресатами этого агрессивного дизайна?» — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Московский «Локомотив» покинули 23 человека, среди которых сотрудники отдела маркетинга, пресс-службы, дизайна, SMM и IT-департамента, сообщают источники «Чемпионата». Причиной увольнения стала фотография, выложенная одним из сотрудников в соцсетях. На снимке сотрудники клуба позируют в футболке с нецензурной надписью.