Уткин назвал ханжеством увольнение сотрудников «Локомотива» из-за фотографии

Блогер Василий Уткин прокомментировал массовое увольнение сотрудников «Локомотива» из-за фотографии в соцсетях.
«Божик мой, какие страсти. Это же креативные службы, у них должен быть рискованный внутренний юмор…
Что за ханжество-то, ну я не знаю. UPD. Вот интересно, заслуженные старпёры типа бывшего преза Локо (и официального болельщика «Зенита») Николая Наумова понимают, что когда они делятся своим возмущением насчёт этой фотки, они себя и делают автоматически адресатами этого агрессивного дизайна?» — написал Уткин в своём телеграм-канале.
Московский «Локомотив» покинули 23 человека, среди которых сотрудники отдела маркетинга, пресс-службы, дизайна, SMM и IT-департамента, сообщают источники «Чемпионата». Причиной увольнения стала фотография, выложенная одним из сотрудников в соцсетях. На снимке сотрудники клуба позируют в футболке с нецензурной надписью.
- 10 марта 2021
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