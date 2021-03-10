Генеральный директор «Рубина»: рассмотрим вариант приглашения Рыжикова в клуб

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал уход голкипера Сергея Рыжикова из «Тамбова».

«Я только читал и слышал, что Рыжиков уходит из «Тамбова». Все идёт к тому, что он закончит карьеру? Если так, то, естественно, подумаем и рассмотрим вариант его приглашения в «Рубин» на какую-то должность. Будем думать», — сказал Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, об уходе Рыжикова из тамбовской команды стало известно вчера, 9 марта. Рыжиков перешёл в «Тамбов» в прошлом году из «Крыльев Советов». Игрок наиболее известен по выступлению за «Рубин», где провёл 10 лет. В нынешнем сезоне 40-летний голкипер принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги и пропустил 32 гола.