Генеральный директор «Рубина»: рассмотрим вариант приглашения Рыжикова в клуб
Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал уход голкипера Сергея Рыжикова из «Тамбова».
«Я только читал и слышал, что Рыжиков уходит из «Тамбова». Все идёт к тому, что он закончит карьеру? Если так, то, естественно, подумаем и рассмотрим вариант его приглашения в «Рубин» на какую-то должность. Будем думать», — сказал Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, об уходе Рыжикова из тамбовской команды стало известно вчера, 9 марта. Рыжиков перешёл в «Тамбов» в прошлом году из «Крыльев Советов». Игрок наиболее известен по выступлению за «Рубин», где провёл 10 лет. В нынешнем сезоне 40-летний голкипер принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги и пропустил 32 гола.
Спортивный директор «Тамбова» прокомментировал уход Сергея Рыжикова из клуба
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