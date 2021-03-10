Защитник «Факела» Брызгалов прокомментировал победу в матче с «Нижним Новгородом»

Защитник «Факела» Сергей Брызгалов поделился впечатлениями от матча 29-го тура ФНЛ с «Нижним Новгородом». В гостях воронежцы одержали победу со счётом 2:1.



«Это была наша третья гостевая игра за 10 дней. Конечно, получился сложный матч, но самое главное – смогли выиграть. Сейчас все очень рады. Победили за счёт командных действий, концентрации и самоотдачи. Все бились и старались по максимуму, поэтому и есть такой результат. Три победы в трёх матчах на выезде на старте весенней части чемпионата? Мы серьёзно готовимся, работаем, изучаем соперников. В то же время стараемся отталкиваться от себя и навязывать свою игру в каждом матче. Считаю, в этих встречах с «Оренбургом», «Енисеем» и «Нижним Новгородом» мы выглядели достойно и заслуженно победили. Дальнейшие цели? Идём от игры к игре. Нужно побеждать в каждой следующей встрече, и тогда всё будет хорошо», — сказал Брызгалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Нижний Новгород» проиграл «Факелу» и продлил серию без побед в ФНЛ до пяти матчей