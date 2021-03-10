Илья Кутепов мог перейти из «Спартака» в «Астану»
Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов мог перейти в казахстанскую «Астану» в зимнее трансферное окно, сообщает Meta-ratings.kz.
Услуги 27-летнего защитника были предложены «Астане», поскольку «Спартак» не хотел отдавать его в другой клуб РПЛ. Вариант с «Астаной» устраивал всех, однако трансфер сорвался по неизвестным причинам.
«Чемпионат» сообщал, что Кутепова на полгода хотел арендовать турецкий «Газиантеп».
Кутепов в матчах «Спартака» в нынешнем сезоне несколько раз выходил на замену на позицию нападающего. При этом главный тренер москвичей хвалил игрока, говоря, что тот хорошо открывается за спины защитников. В сезоне-2020/2021 Кутепов провёл за «Спартак» в Российской Премьер-Лиге девять матчей.
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