Экс-игрок «Ювентуса»: Роналду боится получить мячом в лицо, так как заботится об имидже

Бывший нападающий «Ювентуса» Никола Аморузо в эфире Sky Sport посоветовал главному тренеру туринцев Андреа Пирло больше не допускать появления нападающего Криштиану Роналду в стенке во время штрафных ударов.

«Я бы никогда не ставил его в стенку на штрафных ударах. Роналду боится получить мячом в лицо, потому что заботится о своём имидже», — цитирует Аморузо Goal.



Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» принимал «Порту». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия) и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. Решающий гол «Порту» забил Сержиу Оливейра со штрафного. Роналду отвернулся в стенке.

Первая встреча команд завершилась победой «Порту» со счётом 2:1. Таким образом, счёт двухматчевого противостояния — 4:4. Португальцы прошли в четвертьфинал благодаря двум голам в гостях.