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Черчесов: Дзюба будет вызван в сборную России на ближайшие матчи и останется капитаном

Черчесов: Дзюба будет вызван в сборную России на ближайшие матчи и останется капитаном
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что список национальной команды на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022 уже готов.

«Список уже есть, окончательный мы назовём 15 марта. Сейчас вопрос прорабатывается, как правильно сделать логистику. Футболисты, выступающие за рубежом, ведь все играют 21 марта, у них тур, а мы 22-го улетаем. Давайте пока не буду голословным. Естественно, им, наверное, нет смысла лететь в Сочи, но посмотрим. Дзюба будет вызван. И будет капитаном», — приводит слова Черчесова «Рейтинг букмекеров».

Напомним, сборная России 24 марта сыграет на выезде с национальной командой Мальты, 27 марта подопечные Станислава Черчесова примут сборную Словении, а 30 марта сборная России сыграет в гостях со Словакией.

Тренерский штаб сборной России объявит состав на первые матчи отбора ЧМ-2022 15 марта
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