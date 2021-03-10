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«Ливерпуль» — «Лейпциг». Платная прямая трансляция
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22:50 Мск
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«Ливерпуль» — «РБ Лейпциг»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

«Ливерпуль» — «РБ Лейпциг»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 10 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» — «РБ Лейпциг». Встреча пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ливерпуль» — «РБ Лейпциг».

Встречу обслужит бригада арбитров из Франции во главе с Клеман Турпен. Ассистенты — Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный судья — Франк Шнедер.

Первая встреча завершилась победой английской команды со счётом 2:0. Действующим обладателем титула является «Бавария». Команда из Мюнхена в финале турнира смогла обыграть «Пари Сен-Жермен». «Ливерпуль» занял первое место в группе D. «РБ Лейпциг» — второе место в турнирной таблице группы H, уступив «ПСЖ».

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