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Галлай — об уходе из «Локомотива»: жаль, что внутренняя рабочая шутка вылилась во всё это

Галлай — об уходе из «Локомотива»: жаль, что внутренняя рабочая шутка вылилась во всё это
Футбол / РПЛ 0
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Экс-сотрудница пресс-службы «Локомотива» Анна Галлай попрощалась с московской командой.

«Гораздо легче написать сотни статей, интервью, комментариев, чем этот самый пост. Потрясающие, интересные, насыщенные, эмоциональные, непростые шесть лет подошли к концу. Это не просто работа: это большая глава моей жизни, дом, семья, коллектив. Команда. Команда на поле и команда в офисе. Удивительная магия футбола и единого духа. Любили своё дело, старались делать клуб лучше каждый день, решали задачи, преодолевали многое. Точно никого не хотели обидеть или задеть – жаль, что внутренняя рабочая шутка вылилась во всё то, что сейчас происходит.

Удачи команде. Вы – чемпионы (как минимум, миллионов сердечек). Очень ценю ваше отношение. Всё получится. Удачи женской команде. Вы такие молодцы, девчонки! Я очень горжусь! Не прощаемся. Да и футбол никуда из моей жизни не исчезнет», — написала Галлай на своей странице в «Инстаграме».

Ранее стало известно, что «Локомотив» уволил 23 сотрудника за фотографию в соцсетях. На снимке сотрудники клуба позируют в футболке с нецензурной надписью — фразой бывшего директора по внутренним коммуникациям «Локомотива» Николая Комарова, уволенного около недели назад. Все сотрудники, попавшие на фото, были вынуждены написать заявления об увольнении по собственному желанию.

«Локомотив» уволил 23 сотрудника за фотографию в соцсетях
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