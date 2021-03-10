Галлай — об уходе из «Локомотива»: жаль, что внутренняя рабочая шутка вылилась во всё это

Экс-сотрудница пресс-службы «Локомотива» Анна Галлай попрощалась с московской командой.
«Гораздо легче написать сотни статей, интервью, комментариев, чем этот самый пост. Потрясающие, интересные, насыщенные, эмоциональные, непростые шесть лет подошли к концу. Это не просто работа: это большая глава моей жизни, дом, семья, коллектив. Команда. Команда на поле и команда в офисе. Удивительная магия футбола и единого духа. Любили своё дело, старались делать клуб лучше каждый день, решали задачи, преодолевали многое. Точно никого не хотели обидеть или задеть – жаль, что внутренняя рабочая шутка вылилась во всё то, что сейчас происходит.
Удачи команде. Вы – чемпионы (как минимум, миллионов сердечек). Очень ценю ваше отношение. Всё получится. Удачи женской команде. Вы такие молодцы, девчонки! Я очень горжусь! Не прощаемся. Да и футбол никуда из моей жизни не исчезнет», — написала Галлай на своей странице в «Инстаграме».
Ранее стало известно, что «Локомотив» уволил 23 сотрудника за фотографию в соцсетях. На снимке сотрудники клуба позируют в футболке с нецензурной надписью — фразой бывшего директора по внутренним коммуникациям «Локомотива» Николая Комарова, уволенного около недели назад. Все сотрудники, попавшие на фото, были вынуждены написать заявления об увольнении по собственному желанию.
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