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«Манчестер Сити» — «Саутгемптон»: стартовые составы команд на матч 33-го тура АПЛ

«Манчестер Сити» — «Саутгемптон»: стартовые составы команд на матч 33-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0
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Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» на перенесённый матч 33-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Лапорт, Зинченко, Фернандиньо, Де Брёйне, Б. Силва, Марез, Гюндоган, Фоден.

Запасные: Стеффен, Стоунс, Канселу, Б. Менди, Стерлинг, Родриго Эрнандес, Агуэро, Жезус, Ферран Торрес.

«Саутгемптон»: Маккарти, Беднарек, Салису, Вестергор, Бертранд, Стивенс, Уорд-Праус, Редмонд, Армстронг, Дженепо, Адамс.

Запасные: Форстер, Уолкер-Питерс, Рэмси, Ферри, Диало, Минамино, Телла, Уоттс, Н'Лундулу.

«Манчестер Сити» в 28 матчах набрал 65 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Святые» (33) — на 14-м месте. У команды Ральфа Хазенхюттля один матч в запасе.

Матч первого круга «Саутгемптон» — «Манчестер Сити» состоялся 19 декабря 2020 года и завершился победой «горожан» со счётом 1:0.

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