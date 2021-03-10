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Федерация футбола Италии оправдала Ибрагимовича по делу о расизме

Федерация футбола Италии (FIGC) вынесла решение по делу о конфликте форварда «Милана» Златана Ибрагимовича с нападающим «Интера» Ромелу Лукаку, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Прокуратура FIGC сочла, что в действиях шведского футболиста не было элементов расизма. По мнению федерации, поведение Ибрагимовича можно просто расценить как неспортивное.

Напомним, Ибрагимович и Лукаку получили по одному матчу дисквалификации после четвертьфинального матча Кубка Италии. Федеральный прокурор открывал расследование по факту возможной дискриминации в поведении футболистов.

В концовке первого тайма встречи защитник «Милана» Алессио Романьоли сфолил на Лукаку, что вызвало недовольство бельгийца. Ибрагимович присоединился к спору. Как сообщал Sport Mediaset, швед сказал Лукаку: «Иди занимайся своим вуду-дерьмом, маленький осёл». На это Лукаку ответил: «Хочешь поговорить о моей матери? Сукин сын». Арбитр дал обоим игрокам по жёлтой карточке.