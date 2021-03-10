Тихонов: жаль, что «Спартак» не отпустил Кутепова. Он хотел поиграть в «Астане»

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов подтвердил информацию о том, что казахстанский клуб хотел договориться о переходе защитника «Спартака» Ильи Кутепова.



«Действительно, мы хотели, чтобы Илья поиграл в «Астане» хотя бы до лета. Я разговаривал об этом с самим игроком, он был «за». Но клуб его не отпустил. Почему? Потому что Кутепов нужен «Спартаку». Жаль, хотели видеть его у нас», — цитирует Тихонова Metaratings.

Сообщалось, что Кутепов мог перейти в казахстанскую «Астану» в зимнее трансферное окно.

Кутепов в матчах «Спартака» в нынешнем сезоне несколько раз выходил на замену на позицию нападающего. При этом главный тренер москвичей хвалил игрока, говоря, что тот хорошо открывается за спины защитников. В сезоне-2020/2021 Кутепов провёл за «Спартак» в Российской Премьер-Лиге девять матчей.