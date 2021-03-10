Экс-защитник «Спартака» Боккетти получил тренерскую лицензию

Бывший защитник «Спартака» и «Рубина» Сальваторе Боккетти, выступающий за «Пескару», получил тренерскую лицензию УЕФА категории В.



«Шаг за шагом», — написал футболист на своей странице в социальных сетях.

Фото можно посмотреть на странице Сальваторе Боккетти в «Инстаграме».



Боккетти выступал в России за «Рубин» с 2010 по 2012 год, затем Сальваторе перешёл в «Спартак» в январе 2013 года. В составе красно-белых защитник становился чемпионом России сезона-2016/2017, а также обладателем Суперкубка страны. Всего за красно-белых Боккетти провёл 115 игр и забил 5 мячей. В «Верону» итальянский защитник перешёл летом 2019 года, а осенью 2020 года стал футболистом «Пескары».

Боккетти также выступал в составе таких клубов, как «Асколи», «Фрозиноне», «Дженоа» и «Милан», играл за национальную команду Италии.