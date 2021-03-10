Жена Мамаева объявила о разводе с футболистом

Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, объявила о разводе с супругом.



«Мы разводимся! Разводимся мирно и без скандалов. Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи. Всё по обоюдному желанию. Считайте это официальным заявлением. Адвокаты уже работают. Надеюсь, больше у вас не будет вопросов», — написала Мамаева на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Аланы Мамаевой

Напомним, 2 марта Алана Мамаева, жена футболиста, заявила, что уличила мужа в измене. Она опубликовала на своей странице в социальных сетях паспортные данные и фото 29-летней испанки, которую подозревает в связи с Павлом во время зимних сборов «Ростова». Впоследствии адвокат Ирен сообщила о намерении подать в суд на Алану, поскольку та угрожала девушке убийством.



На следующий день, 3 марта, появилась информация, что Мамаеву нашли без сознания в Москве. Сообщалось, что жена футболиста могла попытаться покончить с собой. Позднее Алана прокомментировала инцидент, заверив, что у неё «всё хорошо».