«Арминия» продлила серию без побед в Бундеслиге до семи матчей, проиграв «Вердеру»

В матче 20-го тура чемпионата Германии «Арминия» принимала бременский «Вердер». Встреча прошла на стадионе «Шюко-Арена» в Билефельде и завершилась победой гостей со счётом 2:0.



На 47-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Вердера» Джошуа Сарджент. На 71-й минуте главный арбитр встречи показал прямую красную карточку защитнику «Арминии» Натан де Медина. Через 4 минуты полузащитник Кевин Мёвальд упросил преимущество гостей в счёте. Результативную передачу отдал хавбек бременской команды Максимилиан Эггештайн. Таким образом, «Арминия» продлила серию без побед в чемпионате Германии до 7 матчей.



Бременский «Вердер» набрал 30 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021. «Арминия» (19) — на 16-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария» (55).