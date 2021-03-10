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«Арминия» продлила серию без побед в Бундеслиге до семи матчей, проиграв «Вердеру»

«Арминия» продлила серию без побед в Бундеслиге до семи матчей, проиграв «Вердеру»
Футбол / Германия 0
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В матче 20-го тура чемпионата Германии «Арминия» принимала бременский «Вердер». Встреча прошла на стадионе «Шюко-Арена» в Билефельде и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

На 47-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Вердера» Джошуа Сарджент. На 71-й минуте главный арбитр встречи показал прямую красную карточку защитнику «Арминии» Натан де Медина. Через 4 минуты полузащитник Кевин Мёвальд упросил преимущество гостей в счёте. Результативную передачу отдал хавбек бременской команды Максимилиан Эггештайн. Таким образом, «Арминия» продлила серию без побед в чемпионате Германии до 7 матчей.

Бременский «Вердер» набрал 30 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021. «Арминия» (19) — на 16-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария» (55).

Германия - Бундеслига. 20-й тур
10 марта 2021, среда. 20:30 МСК
Арминия
Билефельд
Окончен
0 : 2
Вердер
Бремен
0:1 Сарджент – 47'   0:2 Мёвальд – 75'
Удаления: де Медина – 71' / нет
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