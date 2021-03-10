«Арминия» продлила серию без побед в Бундеслиге до семи матчей, проиграв «Вердеру»

В матче 20-го тура чемпионата Германии «Арминия» принимала бременский «Вердер». Встреча прошла на стадионе «Шюко-Арена» в Билефельде и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
На 47-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Вердера» Джошуа Сарджент. На 71-й минуте главный арбитр встречи показал прямую красную карточку защитнику «Арминии» Натан де Медина. Через 4 минуты полузащитник Кевин Мёвальд упросил преимущество гостей в счёте. Результативную передачу отдал хавбек бременской команды Максимилиан Эггештайн. Таким образом, «Арминия» продлила серию без побед в чемпионате Германии до 7 матчей.
Бременский «Вердер» набрал 30 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021. «Арминия» (19) — на 16-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария» (55).
- 10 марта 2021
-
22:56
-
22:53
-
22:43
-
22:34
-
22:25
-
22:19
-
22:00
-
21:55
-
21:53
-
21:45
-
21:37
-
21:28
-
21:18
-
21:15
-
21:13
-
20:53
-
20:47
-
20:40
-
20:29
-
20:14
-
20:07
-
20:05
-
20:05
-
20:00
-
19:53
-
19:43Роман Пилипчук покидает «Спартак-2» Эксклюзив
-
19:35
-
19:20
-
19:19
-
19:10
-
19:08
-
18:47
-
18:43
-
18:42
-
18:30