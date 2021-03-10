Агент Алабы опроверг информацию о договорённостях с «Барселоной»

Агент Пини Захави, представляющий интересы защитника «Баварии» Давида Алабы, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «Барселону».

«Было достигнуто устное соглашение с „Барселоной“? Это неправда», — цитирует Захави Goal.

Сообщалось, что Давид Алаба может перейти в «Барселону». По информации источника, представители каталонского клуба провели переговоры с агентом 28-летнего австрийского футболиста. Результаты переговоров неизвестны, однако «Барселона» обозначила свой интерес к Алабе.



Напомним, действующий контракт Давида Алабы с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2021 года. В нынешнем сезоне защитник в 22 матчах немецкой Бундеслиги забил два гола и отдал одну результативную передачу. Ранее австриец несколько раз отвергал предложение «Баварии» по новому контракту, после чего в клубе заявили, что не будут предпринимать новые попытки продлить договор с игроком.