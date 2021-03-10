Сульшер: убедим Кавани остаться в «МЮ», когда погода в Манчестере станет лучше

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер отреагировал на слова отца нападающего манкунианцев Эдинсона Кавани о желании уругвайца уйти из клуба в ближайшее межсезонье.



«Я не могу прокомментировать то, что было сказано не моим футболистом. Могу только сказать, что мы очень довольны Кавани. Он действительно помогает молодым парням развиваться и прогрессировать, как мы и хотели.



При подписании контракта мы понимали, что он не сможет играть в каждом матче. Он помогает команде своим менталитетом. Кавани примет решение, он знает, что мы довольны тем, что он дал клубу, даже если он, вероятно, сыграл меньше матчей, чем хотел.



Эдинсон полностью сосредоточен на том, чтобы набрать форму. Он очень гордится тем, что играет за «Манчестер Юнайтед». Он всегда будет выкладываться по полной. Решение пока не принято. Как мы уже говорили, он вносит большой вклад. Мы убедим его остаться, когда погода в Манчестере станет лучше», – приводит слова Сульшера Sky Sports.

Кавани перешёл в «Манчестер Юнайтед» в октябре 2020 года, подписав контракт по схеме «1+1». В нынешнем сезоне на счету 34-летнего форварда 6 голов и 2 результативные передачи в 18 матчах английской Премьер-лиги.