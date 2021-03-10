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«Атлетико» обыграл «Атлетик» и увеличил отрыв от «Барселоны» до 6 очков

«Атлетико» обыграл «Атлетик» и увеличил отрыв от «Барселоны» до 6 очков
Футбол / Испания 0

В перенесённом матче 18-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» переиграл «Атлетик» из Бильбао. Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась со счётом 2:1.

На 21-й минуте счёт открыл полузащитник баскской команды Икер Муньяин, ему ассистировал Иньяки Уильямс. Муньяин в падении замкнул прострел Уильямса с фланга. В добавленное к первому тайму время Маркос Льоренте сравнял счёт, откликнувшись на передачу Тома Лемара. В начале второго тайма нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти.

«Атлетико» в 26 матчах набрал 62 очка и занимает первое место в таблице чемпионата Испании. «Атлетик» (33) находится на восьмом месте. «Барселона» (56) — на втором месте.

Испания - Примера. 18-й тур
10 марта 2021, среда. 21:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 1
Атлетик Б
Бильбао
0:1 Муньяин – 21'   1:1 Льоренте – 45+2'   2:1 Суарес – 51' (пен)
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