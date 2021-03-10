«Атлетико» обыграл «Атлетик» и увеличил отрыв от «Барселоны» до 6 очков

В перенесённом матче 18-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» переиграл «Атлетик» из Бильбао. Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась со счётом 2:1.

На 21-й минуте счёт открыл полузащитник баскской команды Икер Муньяин, ему ассистировал Иньяки Уильямс. Муньяин в падении замкнул прострел Уильямса с фланга. В добавленное к первому тайму время Маркос Льоренте сравнял счёт, откликнувшись на передачу Тома Лемара. В начале второго тайма нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти.

«Атлетико» в 26 матчах набрал 62 очка и занимает первое место в таблице чемпионата Испании. «Атлетик» (33) находится на восьмом месте. «Барселона» (56) — на втором месте.