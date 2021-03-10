Гвардиола: футболисты «Саутгемптона» заставили нас страдать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу «горожан» в матче 33-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (5:2).



«Футболисты соперника в определённые моменты матча заставляли нас страдать. Но в целом мы провели хороший матч. Одержали ещё одну победу, и теперь нам предстоит подготовиться к матчу с «Фулхэмом». Сегодня «Саутгемптон» насытил центр поля и этим доставил нам проблем.



Качество наших игроков позволило нам победить в этом матче — Рияд Марез, Фил Фоден и Кевин Де Брёйне были великолепны. Но судейство опять оставило вопросы. Я не понимаю назначение или не назначение пенальти за игру рукой. Другой пример — момент с Фоденом в сегодняшнем матче. Может быть, когда-нибудь нам объяснят правила.



Но мы победили, так что мы счастливы. Мы уже думаем о следующем матче с «Фулхэмом», — цитирует испанского специалиста BBC.

Видео победного гола «Ман Сити» в матче с «Саутгемптоном»

«Манчестер Сити» в 29 матчах набрал 68 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Святые» (33) — на 14-м месте. У команды Ральфа Хазенхюттля один матч в запасе.