«ПСЖ» — «Барселона»: Мбаппе открыл счёт, реализовав пенальти
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе открыл счёт в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
На 29-й минуте защитник «Барселоны» Клеман Лангле наступил на ногу Икарди в своей штрафной после прострела с фланга. Мбаппе уверенным ударом с точки развёл мяч и голкипера по разным углам ворот.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного матча «ПСЖ» — «Барселона». Встреча проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.
Мвтч обслуживает английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ассистенты — Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный арбитр — Дэвид Кут.
В первом матче победил «ПСЖ» со счётом 4:1. Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил хет-трик, ещё по голу забили Мойзе Кин и Лионель Месси.
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