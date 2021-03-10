«ПСЖ» — «Барселона»: Мбаппе открыл счёт, реализовав пенальти

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе открыл счёт в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

На 29-й минуте защитник «Барселоны» Клеман Лангле наступил на ногу Икарди в своей штрафной после прострела с фланга. Мбаппе уверенным ударом с точки развёл мяч и голкипера по разным углам ворот.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного матча «ПСЖ» — «Барселона». Встреча проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.



Мвтч обслуживает английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ассистенты — Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный арбитр — Дэвид Кут.



В первом матче победил «ПСЖ» со счётом 4:1. Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил хет-трик, ещё по голу забили Мойзе Кин и Лионель Месси.