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«ПСЖ» — «Барселона»: Месси сравнял счёт, забив дальним ударом

«ПСЖ» — «Барселона»: Месси сравнял счёт, забив дальним ударом
Футбол / Лига чемпионов 0
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сравнял счёт в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

На 37-й минуте Месси по центру приблизился к чужой штрафной и исполнил пушечный выстрел под перекладину ворот Кейлора Наваса.

На 29-й минуте защитник «Барселоны» Клеман Лангле наступил на ногу Мауро Икарди в своей штрафной после прострела с фланга. Килиан Мбаппе уверенным ударом с точки развёл мяч и голкипера по разным углам ворот.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного матча «ПСЖ» — «Барселона». Встреча проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Мвтч обслуживает английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ассистенты — Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный арбитр — Дэвид Кут.

В первом матче «ПСЖ» победил со счётом 4:1. Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил хет-трик, ещё по голу забили Мойзе Кин и Лионель Месси.

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