Диего Симеоне вышел на первое место в истории по количеству побед во главе «Атлетико»

В перенесённом матче 18-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» переиграл «Атлетик» из Бильбао. Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась со счётом 2:1.
После этого Диего Симеоне стал самым побеждающим тренером в истории мадридского «Атлетико». Под руководством аргентинского специалиста испанский клуб одержал 309 побед. Для этого Симеоне потребовалось 514 матчей. Симеоне обошёл Луиса Арагонеса, под руководством которого «Атлетико» одержал 308 побед в 612 матчах.
Симеоне возглавил «Атлетико» в 2011 году. При нём мадридский клуб стал чемпионом (сезон-2013/2014), обладателем Кубка (сезон-2012/2013) и Суперкубка (2014) Испании, победителем Лиги Европы УЕФА (сезон-2011/2012, 2017/2018) и обладателем Суперкубка УЕФА (2012, 2018).
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