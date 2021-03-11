Симеоне прокомментировал победу в матче Примеры с «Атлетиком»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результат перенесённого матча 18-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (2:1).
«Мы провели отличный матч с хорошей командой, которая усложнила нам задачу. «Атлетик» прекрасно действует в защите и хорошо умеет атаковать. Гол помог собраться с силами в перерыве. Вторая половина встречи мне понравилась. Это был важный матч, нам нужно было вернуться к победам. Мне нравится, что команда смогла собраться после не самой удачной первой половины. Мы играем в Примере, здесь любая команда способна дать нам бой. Каждая следующая игра будет сложной», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.
«Атлетико» в 26 матчах набрал 62 очка и занимает первое место в таблице чемпионата Испании. «Атлетик» (33) находится на восьмом месте. «Барселона» (56) — на втором месте.
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