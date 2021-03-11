Мбаппе превзошёл достижение Месси в Лиге чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» сыграл вничью с «Барселоной». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 1:1.

Как сообщает Opta Joe в «Твиттере», французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе превзошёл достижение форварда «Барселоны» Лионеля Месси, став самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, которому покорилась отметка в 25 забитых мячей. Аргентинец достиг этой отметки в 22 года и 286 дней, в то время как Мбаппе – в 22 года и 80 дней.

Напомним, что в первом матче «ПСЖ» победил со счётом 4:1. Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил хет-трик, ещё по голу забили Мойзе Кин и Лионель Месси.

Всего в текущем сезоне Мбаппе принял участие в 33 встречах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 26 забитыми мячами и девятью результативными передачами.