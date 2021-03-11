«Барселона» не вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов впервые с сезона-2006/2007

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» сыграл вничью с «Барселоной». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 1:1.

Как отмечает Opta Joe в «Твиттере», «Барселоне» не удалось выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов впервые с сезона-2006/2007. Каталонцы доходили до этой стадии 13 раз кряду, что являлось самой продолжительной серией в соревновании.

Напомним, что в первом матче «ПСЖ» победил со счётом 4:1. Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил хет-трик, ещё по голу забили Мойзе Кин и Лионель Месси.

В турнирной таблице чемпионата Испании подопечные Рональда Кумана располагаются на 2-м месте с 56 очками в 26 встречах. Отставание сине-гранатовых от лидирующего мадридского «Атлетико» составляет 6 очков.