Месси не реализовал пенальти в матче Лиги чемпионов впервые с февраля 2015 года

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» сыграл вничью с «Барселоной». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 1:1.

Как сообщает Opta Joe в «Твиттере», аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси не реализовал пенальти в матче Лиги чемпионов впервые с февраля 2015 года, когда ему не удалось забить Джо Харту, защищавшему ворота «Манчестер Сити», в матче 1/8 финала. Тогда каталонцы выиграли обе встречи – 2:1 на выезде и 2:0 дома соответственно. Серия реализованных 11-метровых Месси до ответной игры с «ПСЖ» насчитывала 8 удачных попыток.

Согласно информации Transfermarkt.de, за карьеру Месси реализовал 99 пенальти за карьеру во всех турнирах, а неудачных попыток – 27.