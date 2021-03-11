Месси не реализовал пенальти в матче Лиги чемпионов впервые с февраля 2015 года
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» сыграл вничью с «Барселоной». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 1:1.
Как сообщает Opta Joe в «Твиттере», аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси не реализовал пенальти в матче Лиги чемпионов впервые с февраля 2015 года, когда ему не удалось забить Джо Харту, защищавшему ворота «Манчестер Сити», в матче 1/8 финала. Тогда каталонцы выиграли обе встречи – 2:1 на выезде и 2:0 дома соответственно. Серия реализованных 11-метровых Месси до ответной игры с «ПСЖ» насчитывала 8 удачных попыток.
Согласно информации Transfermarkt.de, за карьеру Месси реализовал 99 пенальти за карьеру во всех турнирах, а неудачных попыток – 27.
«ПСЖ» продолжит попытки подписать Месси летом
Рекомендуем вам
- 11 марта 2021
-
01:51
-
01:33
-
01:16
-
00:52
-
00:50
-
00:32
-
00:29
-
00:25
-
00:23
- 10 марта 2021
-
23:59
-
23:49
-
23:44
-
23:39
-
23:32
-
23:32
-
23:30
-
23:19
-
22:57
-
22:56
-
22:53
-
22:43
-
22:34
-
22:25
-
22:19
-
22:00
-
21:55
-
21:53
-
21:45
-
21:37
-
21:28
-
21:18
-
21:15
-
21:13
-
20:53
-
20:47
Партнерский контент
Рекомендуем вам