Впервые за 16 лет ни Месси, ни Роналду не сыграют в 1/4 финала Лиги чемпионов

Впервые за долгое время в 1/4 финала Лиги чемпионов не будет ни одной из главных звёзд мирового футбола, сообщает Goal.

Как отмечает источник, впервые с сезона-2005/2006 ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду не вышли со своими командами в 1/4 финала Лиги чемпионов. Последний раз такое случалось, когда Месси с «Барселоной» выбыл из розыгрыша турнира, уступив по сумме двух поединков лондонскому «Челси», а Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» тогда вылетел от «Милана».

Напомним, что в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» сыграл вничью с «Барселоной» — 1:1, а первый матч, проходивший в Испании, завершился победой парижан со счётом 4:1 (5:1 общ.). А «Ювентус» накануне вылетел от «Порту», несмотря на победу со счётом 3:2 в ответном поединке в Италии, — португальцы прошли в следующую стадию благодаря двум гостевым голам (4:4 общ.).