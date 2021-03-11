Почеттино: Навас провёл фантастический вечер, доказав, что является одним из лучших в мире

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал результат ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:1), отметив игру голкипера парижан Кейлора Наваса.

«5:2 за 180 минут игры, мы очень рады пройти дальше. Попадание в 1/4 финала – очень важно для «ПСЖ». Если судить по прошедшей игре, то могу сказать, что мы не были столь агрессивными, как планировалось. За время перерыва нам удалось кое-что исправить, но в целом, мы недовольны началом матча. Внесённые изменения в перерыве помогли нам добиться лучшего результата.

Игра Кейлора Наваса? Он был невероятен и провёл фантастический вечер, доказав, что является одним из лучших вратарей в мире. Кейлор внёс огромный вклад для выхода «ПСЖ» в следующий раунд турнира», — цитирует Почеттино Marca.