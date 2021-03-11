Куман: Месси должен сам решить ситуацию со своим будущим, никто ему в этом не поможет

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман подвёл итоги ответной встречи с «Пари Сен-Жермен» (1:1, 2:5 общ.) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«После игры с «ПСЖ» у нас хорошие чувства. Да, мы вылетели, и нам очень жаль, но «Барселона» усложнила им задачу в этой ответной встрече. В первом тайме мы показали отличную игру. Мы заслужили 2:1 к перерыве, а при 2:1 всё могло сложиться иначе. Мы рисковали, давили, доминировали и создавали достаточно шансов, но не воспользовались ими.

«Барселона» идёт другим путем. Очень жаль, что Месси и Роналду не оказались в четвертьфинале. Но Лионель должен сам решить ситуацию со своим будущим, никто ему в этом не поможет. Уже сейчас он видит, что команда движется в правильном направлении. А с учётом внесенных нами изменений и количества молодых футболистов, которые только растут, он не может сомневаться в будущем этой команды. Гордиться может каждый, в том числе и наш президент. Мы показали своё истинное лицо, с первой и до последней секунды мы видели «Барселону», которая хотела выиграть этот матч», — цитирует Кумана Marca.