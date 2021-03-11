Салах: мне хотелось забить побольше, но доволен уже тем, что вообще забил

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал результат ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (2:0, 4:0 общ.).
«Для «Ливерпуля» важен этот результат. Мы прилетели сюда после нескольких поражений в Премьер-лиге. Команда сейчас не в лучшей форме, но мы хотим побороться в Лиге чемпионов. Конечно, мне хотелось забить побольше, но доволен уже тем, что вообще забил, а команда выиграла. Это самое главное.
У нас несколько травмированных, но важно при этом, что мы продолжаем бороться. «Ливерпулю» сейчас нужно настраиваться на каждую игру в отдельности и абстрагироваться от общей сложившейся картины, потому что она слишком сильно довлеет. Не хочется создавать себе лишних трудностей.
Последние пару лет игроки «Ливерпуля» буквально летали по полю и выигрывали, а в этом году нас замучили травмы и пришлось тяжко. Надеюсь, теперь у нас снова есть два, три, а то и четыре центральных защитника — мы снова сможем побеждать», — цитирует Салаха официальный сайт УЕФА.
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