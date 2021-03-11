Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

По итогам четырёх прошедших встреч 1/8 финала Лиги чемпионов определились кандидаты на звание лучшего игрока недели. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Так, в числе номинантов оказались форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, отметившийся дублем в матче с «Севильей» (2:2, 5:4 общ.), полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра, чьи два забитых мяча позволили команде переиграть «Ювентус» (2:3, 4:4 общ.) по сумме двух встреч и оказаться в 1/4 финала турнира, а также опорный хавбек «Ливерпуля» Фабиньо и вратарь «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас.
Проголосовать можно на официальном сайте УЕФА.
Напомним, что лучшим игроком прошлой игровой недели в Лиге чемпионов был признан нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, отметившийся голом в первой игре с римским «Лацио» (4:1), состоявшейся на выезде.
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