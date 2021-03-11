«Ливерпуль» обыграл «Лейпциг», а «ПСЖ» прошёл «Барселону» в 1/8 ЛЧ. Главное к утру

«Ливерпуль» обыграл «РБ Лейпциг» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «Барселона» сыграла вничью с «ПСЖ» и вылетела из турнира – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. «Ливерпуль» обыграл «РБ Лейпциг» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
2. «Барселона» сыграла вничью с «ПСЖ» и вылетела из Лиги чемпионов.
3. «Локомотив-Кубань» обыграл «Тренто» "+14" и вышел в плей-офф Еврокубка.
4. Норвегия отозвала апелляцию на дисквалификацию Клебо. У Большунова — серебро.
5. «Привет, Хлебушек!» Панарин вернулся к тренировкам с «Рейнджерс».
6. Федерация футбола Италии оправдала Ибрагимовича по делу о расизме.
7. Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Марселе, одолев Макдональда.
8. Жена Мамаева объявила о разводе с футболистом.
9. «Миннесота» с минимальной разницей обыграла «Вегас», шайба на счету Капризова.
10. «Нижний Новгород» без Воронцевича обыграл «Страсбург» в Лиге чемпионов, у Шеферда 26 очков.
11. «Ювентус» рассматривает возможность продажи Криштиану Роналду летом.
12. Стали известны все пары полуфиналов Западной конференции в КХЛ.
13. «Атлетико» обыграл «Атлетик» и увеличил отрыв от «Барселоны» до 6 очков.
14. Стадион «Маракана» переименуют в честь Пеле.
15. Дом вратаря «Эвертона» подвергся вооружённому нападению. Ему и его семье угрожали мачете.
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