«Ливерпуль» обыграл «Лейпциг», а «ПСЖ» прошёл «Барселону» в 1/8 ЛЧ. Главное к утру

«Ливерпуль» обыграл «РБ Лейпциг» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «Барселона» сыграла вничью с «ПСЖ» и вылетела из турнира – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Ливерпуль» обыграл «РБ Лейпциг» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

2. «Барселона» сыграла вничью с «ПСЖ» и вылетела из Лиги чемпионов.

3. «Локомотив-Кубань» обыграл «Тренто» "+14" и вышел в плей-офф Еврокубка.

4. Норвегия отозвала апелляцию на дисквалификацию Клебо. У Большунова — серебро.

5. «Привет, Хлебушек!» Панарин вернулся к тренировкам с «Рейнджерс».

6. Федерация футбола Италии оправдала Ибрагимовича по делу о расизме.

7. Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Марселе, одолев Макдональда.

8. Жена Мамаева объявила о разводе с футболистом.

9. «Миннесота» с минимальной разницей обыграла «Вегас», шайба на счету Капризова.

10. «Нижний Новгород» без Воронцевича обыграл «Страсбург» в Лиге чемпионов, у Шеферда 26 очков.

11. «Ювентус» рассматривает возможность продажи Криштиану Роналду летом.

12. Стали известны все пары полуфиналов Западной конференции в КХЛ.

13. «Атлетико» обыграл «Атлетик» и увеличил отрыв от «Барселоны» до 6 очков.

14. Стадион «Маракана» переименуют в честь Пеле.

15. Дом вратаря «Эвертона» подвергся вооружённому нападению. Ему и его семье угрожали мачете.