Гризманн: не думаю, что «Барселона» заслуживала столь раннего вылета из Лиги чемпионов

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала (1:4, 1:1).



«Мы оставили хорошее впечатление после провального первого матча. Создали множество моментов сегодня, особенно в первом тайме, но не смогли их реализовать. Очень жаль. У нас было четыре верных момента плюс пенальти. В концовке становится сложнее, если ты не забиваешь. Но всё равно сегодня мы сыграли гораздо лучше, чем в первом матче. В конечном итоге нам не удалось пройти дальше, но мы отдали на поле все силы. Ещё и Навас провёл у них потрясающий матч — мои поздравления ему!



Сегодняшняя игра придала нам уверенности, и мы можем уходить с высоко поднятой головой. Нужно прибавлять к началу следующего сезона. Не думаю, что мы заслуживали столь раннего вылета. В следующем сезоне постараемся выиграть турнир», — цитирует Гризманна пресс-служба УЕФА.

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