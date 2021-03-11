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Кейлор Навас: отбивать пенальти всегда непросто, особенно когда противостоишь Месси

Кейлор Навас: отбивать пенальти всегда непросто, особенно когда противостоишь Месси
Футбол / Лига чемпионов 0
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Вратарь «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас высказался о ничьей в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:1), в котором ему удалось отразить пенальти в исполнении нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси.

В первой встрече парижане разгромили соперника со счётом 4:1, поэтому по итогам противостояния прошли в четвертьфинал.

«Я очень рад, ведь это был невероятно трудный матч. Все мы хотели показать хороший футбол, воспользоваться добытым в первом матче преимуществом и выйти в четвертьфинал. Отбивать пенальти всегда непросто, особенно когда вам противостоит Месси.

«Барса» сегодня действительно выглядела очень прилично. Они прессинговали практически идеально. Мы настроены и дальше продолжать в том же духе в Лиге чемпионов, демонстрировать ту же жажду борьбы. И это поможет нам пройти очень далеко», — приводит слова Наваса пресс-служба УЕФА.

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