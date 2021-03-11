Понсе и Гайч вызваны в олимпийскую сборную Аргентины

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе и форвард ЦСКА Адольфо Гайч, выступающий на правах аренды за «Беневенто», вызваны в олимпийскую сборную Аргентины, сообщает пресс-служба национальной команды.
Олимпийская сборная Аргентины в рамках подготовки к летним Олимпийским играм в Токио сыграет два товарищеских матча со сборной Японии (26 и 29 марта).
Гайч арендован на шесть месяцев с возможностью продления на один год, если сыграет 50% матчей. «Беневенто» сможет выкупить права на Гайча за € 11 млн после истечения срока действия арендного соглашения. Итальянский клуб будет полностью выплачивать зарплату игроку. В нынешнем сезоне футболист провёл 21 матч, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Понсе выступает за «Спартак» с 2019 года. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость нападающего в € 7 млн. В нынешнем сезоне Понсе провёл 22 матча, забил 10 голов и отдал три результативные передачи.
- 11 марта 2021
-
10:52
-
10:40
-
10:39
-
10:34
-
10:16
-
10:06
-
09:59
-
09:41
-
09:39
-
09:32
-
08:53
-
08:40
-
06:00
-
04:46
-
04:29
-
03:34
-
03:19
-
03:02
-
02:42
-
02:24
-
01:51
-
01:33
-
01:16
-
00:52
-
00:50
-
00:32
-
00:29
-
00:25
-
00:23
- 10 марта 2021
-
23:59
-
23:49
-
23:44
-
23:39
-
23:32
-
23:32