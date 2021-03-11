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Понсе и Гайч вызваны в олимпийскую сборную Аргентины

Понсе и Гайч вызваны в олимпийскую сборную Аргентины
Футбол / РПЛ 0
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Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе и форвард ЦСКА Адольфо Гайч, выступающий на правах аренды за «Беневенто», вызваны в олимпийскую сборную Аргентины, сообщает пресс-служба национальной команды.

Олимпийская сборная Аргентины в рамках подготовки к летним Олимпийским играм в Токио сыграет два товарищеских матча со сборной Японии (26 и 29 марта).

Гайч арендован на шесть месяцев с возможностью продления на один год, если сыграет 50% матчей. «Беневенто» сможет выкупить права на Гайча за € 11 млн после истечения срока действия арендного соглашения. Итальянский клуб будет полностью выплачивать зарплату игроку. В нынешнем сезоне футболист провёл 21 матч, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Понсе выступает за «Спартак» с 2019 года. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость нападающего в € 7 млн. В нынешнем сезоне Понсе провёл 22 матча, забил 10 голов и отдал три результативные передачи.

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