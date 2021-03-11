Педри: «Барселона» верила в камбэк, но незабитый пенальти стал большим ударом

Нападающий «Барселоны» Педри прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала.
В первой встрече парижане на выезде рагромили соперника со счётом 4:1. В ответном матче, состоявшемся накануне, 10 марта, каталонцы пропустили первыми, но затем восстановили равновесие и имели шанс уйти на перерыв, ведя в счёте. Однако форвард Лионель Месси не реализовал пенальти. Во втором тайме голов не было, итоговый счёт — 1:1.
«Мы здорово сыграли сегодня, но реализация моментов нас подвела. Верили, что можем совершить ещё один большой камбэк и пройти дальше, но незабитый пенальти в конце первого тайма стал большим ударом. Тем не менее мы продолжили бороться, создали ещё несколько моментов, но забить не смогли», — приводит слова Педри пресс-служба УЕФА.
- 11 марта 2021
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