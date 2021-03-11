Экс-тренер «Пскова-747»: игроки жаловались: «Вы нам ни одного матча не можете купить»

Бывший тренер Владимир Косогов сравнил отношение к договорным матчам в России и Бельгии, где работал в «Генке».
«В Бельгии увидят нечистое — санкции будут страшными. А у нас футболисты подходили, жаловались: «Вы нам ни одной игры не можете купить». Это было в «Пскове-747», в последний год работы. Упрёков не было, но говорили: «Петрович, давайте им отдадим, а потом они нам, если не на что купить». И в то же время делали ставки на спланированные сценарии.
За границей ни разу не слышал подобного. Как и «давайте соберём денег на судей». Перед игрой тренеры обеих команд спокойно пили кофе с арбитрами, те честно работали. Можно было при всех, не стесняясь, после матча дать судьям чаевые за хорошую работу, это считалось нормальным. Но за намеренную помощь — исключено. А когда такое всё же случалось, начиналось тщательное расследование. Иначе как зарабатывать на футболе, если он нечестный? Кто его станет смотреть в мире?» — приводятся слова Косогова на сайте телеканала «Матч».
- 11 марта 2021
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