Супруга Ари рассказала о предложениях со стороны клубов и будущем игрока в «Краснодаре»

Наталья Грызлова, супруга нападающего «Краснодара» Ари, рассказала о предложениях со стороны клубов и будущем игрока в составе «быков».



«Ребята, со вчерашнего дня я получаю сообщения о том, что Ари не остаётся в «Краснодаре», сообщений настолько много, что я хочу ответить всем здесь, так как не могу уже не прокомментировать эту новость!

⠀

2 года назад клуб обновил контракт с Ари, в последний день перед отпуском ( это было в аэропорту), поэтому говорить о том, что клуб принял сейчас уже какое-то официальное решение я не могу! Те новости, что сейчас выходят, не являются для меня достоверными! Только руководство клуба решит. Ари поступают некоторые предложения от других клубов, а эта новость только увеличила интерес и прибавила звонков. Но конечно и его и мое желание остаться в Краснодаре. Ари любит этот футбольный клуб! Я его полюбила! Нам нравится этот город.

⠀

Это был действительно сложный сезон, сложный для всех! Но я знаю, что мой муж сильный, он профессионал, с его усердием, с его желанием и упорством он будет забивать ещё много голов! Некоторые комментарии про его возраст или его плохую физическую форму уже смешны, так как я ещё не видела ни одного спортсмена, который уделяет столько времени тренировкам и занятиям, даже во внерабочее время!

⠀

В каком клубе будет играть мой муж, решит время! Поэтому прекращаете присылать мне скрины со всех сайтов! Потому что на данный момент мы сами ничего не знаем», — написала жена Ари в своём «инстаграме».

Экс-селекционер «Краснодара»: лидером команды Сулейманов никогда не станет, это очевидно