Кейлор Навас посвятил отражённый пенальти от Месси второму вратарю «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас посвятил второму вратарю клуба отражённый пенальти от нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Голкипер отбил 11-метровый удар в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с сине-гранатовыми (1:1). Месси не реализовал пенальти в добавленное к первому тайму время. Курзава ударил по ногам Гризманна в пределах своей штрафной. Месси с точки пробил близко к центру ворот, Кейлор Навас ногами парировал этот удар.



«Этот сейв для Серхио Рико, который переживает трудные времена вместе со своей семьей. Это для него», — цитирует Наваса RMC Sport.



В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» сыграл вничью с «Барселоной». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 1:1. Напомним, что в первом матче «ПСЖ» победил со счётом 4:1. Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил хет-трик, ещё по голу забили Мойзе Кин и Лионель Месси.