Журналист: что бы ни случилось, через два года Лионель Месси перейдёт в «Интер Майами»

Журналист Хосе Антонио Понсети поделился информацией о будущем нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
По информации источника, на прошлой неделе должна была состояться встреча с участием отца футболиста, на которой планировали обсудить потенциальный переход Лео в «Пари Сен-Жермен». В итоге встреча была отменена, поскольку президентские выборы в «Барселоне» выиграл Жоан Лапорта. Ранее отец Месси сказал, что при таком исходе голосования 33-летний аргентинец будет готов обсудить продление контракта с каталонцами.
«Что бы ни случилось, куда бы Месси ни ушёл и где бы ни остался, через два сезона он отправится в «Интер Майами», — цитирует Понсети Cadena Ser. По его оценке, вероятность того, что Лео останется в «Барселоне», составляет 50 процентов.
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