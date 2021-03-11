Капелло: Месси в матче с «ПСЖ» вновь показал, что он абсолютный гений. Мы увидели феномен

Бывший главный тренер «Милана» и «Реала» Фабио Капелло высоко оценил выступление нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (1:1).
Во встрече с парижанами 33-летний аргентинец забил гол дальним ударом и не реализовал пенальти. В четвертьфинал главного еврокубка прошла французская команда, победившая в первом матче со счётом 4:1.
«Месси, которого мы увидели сегодня — это феномен, которого остановили вратарь и Маркиньос. Он отличается от других футболистов. Лео вновь показал, что у него есть что-то, чего нет у других, и что он абсолютный гений.
Другие будут получать «Золотой мяч», как это делал Криштиану Роналду, но Месси останется гением, потому что он делает на поле то, что другие даже не могут себе представить. Сегодня я наблюдал за великим Месси и прекрасной «Барселоной», — цитирует Капелло Marca со ссылкой на Sky Sport.
- 11 марта 2021
-
14:12
-
14:07
-
14:03
-
14:00
-
13:43
-
13:02
-
12:52
-
12:38
-
12:17
-
12:16
-
12:07
-
11:43
-
11:23
-
10:52
-
10:40
-
10:39
-
10:34
-
10:16
-
10:06
-
09:59
-
09:41
-
09:39
-
09:32
-
08:53
-
08:40
-
06:00
-
04:46
-
04:29
-
03:34
-
03:19
-
03:02
-
02:42
-
02:24
-
01:51
-
01:33