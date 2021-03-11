Губерниев: получается, «Газпром Арена» — единственный стадион, двигающий футбол в России?!

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, где свои домашние матчи проводит «Зенит».
«Прямо сейчас Санкт-Петербург позволяет зрителям посмотреть футбол в нормальной обстановке, не окоченев на жутком морозе, летом примет (да позволит УЕФА!) матчи чемпионата Европы, а в следующем году — финал Лиги чемпионов.
А помните, сколько было шумихи вокруг строительства «Газпром Арены»? Десятки строительных фирм (из которых только разве что «Трансстрой» выглядит прилично), миллиарды рублей, бакланы. Что же получается, даже на таком фоне «Газпром Арена» — единственный стадион, который двигает российский футбол?!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
«Газпром Арена» была заложена в 2007 году, а открыта спустя 10 лет. По заявлению властей, стоимость постройки стадиона составила 43 млрд рублей.
- 11 марта 2021
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