Губерниев: получается, «Газпром Арена» — единственный стадион, двигающий футбол в России?!

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, где свои домашние матчи проводит «Зенит».



«Прямо сейчас Санкт-Петербург позволяет зрителям посмотреть футбол в нормальной обстановке, не окоченев на жутком морозе, летом примет (да позволит УЕФА!) матчи чемпионата Европы, а в следующем году — финал Лиги чемпионов.



А помните, сколько было шумихи вокруг строительства «Газпром Арены»? Десятки строительных фирм (из которых только разве что «Трансстрой» выглядит прилично), миллиарды рублей, бакланы. Что же получается, даже на таком фоне «Газпром Арена» — единственный стадион, который двигает российский футбол?!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.



«Газпром Арена» была заложена в 2007 году, а открыта спустя 10 лет. По заявлению властей, стоимость постройки стадиона составила 43 млрд рублей.

Секреты «Газпром Арены»: работа в пандемию, расходы, распознавание лиц и что там с Евро А ещё – откуда лучше всего смотреть закат.