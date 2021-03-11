Орлов: Кварацхелия по-прежнему готов перейти в «Зенит», надо его брать для Лиги чемпионов

Комментатор Геннадий Орлов призвал «Зенит» приобрести полузащитника «Рубина» Хвичу Кварацхелию, а также выразил обеспокоенность формой некоторых футболистов сине-бело-голубых.
«В составе «Рубина» я бы, конечно, выделил Кварацхелию. Хвича до этого играл в «Локомотиве», но что-то там не сошлось, его отпустили. А где были селекционеры «Зенита»? Чего бы его в Петербург не пригласить? Вот как они работают? Причём Кварацхелия наверняка пошёл бы в «Зенит». Он и сейчас готов, но там уже цена вопроса. Но его надо брать. Таких футболистов надо набирать для Лиги чемпионов. Ну а как иначе?
Ждать, когда вырастет Мостовой? Он не растёт. Я как-то спросил у Семака: «Сергей Богданович, вы какое задание даёте Мостовому?» Он говорит: «Конечно, мы ему всё время говорим играть на передней линии, возле Дзюбы». В «Сочи» же он всё время играл на передней линии, обыгрывал защитника и забивал. Сейчас же почему-то всё время уходит назад. Значит, не понимает, что просят. Может, боится защитников, поэтому не лезет туда, не обостряет. Как-то он гаснет.
А что с Оздоевым происходит? Он игрок сборной России, и его, наверное, даже вызовут туда. Но какая от него была польза «Зениту» в этих трёх матчах? Брак постоянный, неточные передачи. Значит, он не готов, нет лёгкости в работе с мячом. В футболе всё лежит на функциональной подготовленности. Дзюба такой же. И ещё ряд игроков», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».
- 11 марта 2021
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