«Ювентус» планирует начать перестройку команды. Клуб обсудит будущее с Роналду

«Ювентус» планирует начать перестройку команды, сообщает спортивный журналист Фабрицио Романо. Основой нового проекта станут вратарь Войцех Щенсны, защитник Маттейс де Лигт, полузашитник Уэстон Маккенни и нападающий Федерико Кьеза.



По информации источника, команда планирует обсудить будущее с форвардом Криштиану Роналду. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до 2022 года. Сообщается, что в ближайшее время команда может продать игрока, поскольку португалец имеет слишком высокую заработную плату. Главным тренером «Ювентуса» останется Андреа Пирло.



Напомним, «Ювентус» вылетел от «Порту», несмотря на победу со счётом 3:2 в ответной игре в Италии, — португальцы прошли в следующую стадию благодаря двум гостевым голам (4:4 общ.).