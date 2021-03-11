«Игнашевич, вон из клуба!» Ультрас «Торпедо» выступили с заявлением

Активные болельщики московского «Торпедо» обратились к клубу с призывом отправить в отставку главного тренера команды Сергея Игнашевича.



«Второй год подряд провальное межсезонье, и это в первую очередь следствие работы некомпетентного главного тренера! Игнашевич! Вон из «Торпедо»! Маслов, если ты президент, прими решение!» — говорится в сообщении, опубликованном на странице фанатского объединения «Запад-5» во «ВКонтакте».



«Торпедо», набрав 53 очка в 29 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, на 1 очко отставая от замыкающей зону стыковых матчей «Алании». Накануне, 10 марта, подопечные Игнашевича разгромно проиграли «Оренбургу» (0:3) и продлили серию без побед до пяти встреч. В последний раз московская команда выигрывала в ноябре прошлого года.

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