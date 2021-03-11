«Игнашевич, вон из клуба!» Ультрас «Торпедо» выступили с заявлением

Активные болельщики московского «Торпедо» обратились к клубу с призывом отправить в отставку главного тренера команды Сергея Игнашевича.
«Второй год подряд провальное межсезонье, и это в первую очередь следствие работы некомпетентного главного тренера! Игнашевич! Вон из «Торпедо»! Маслов, если ты президент, прими решение!» — говорится в сообщении, опубликованном на странице фанатского объединения «Запад-5» во «ВКонтакте».
«Торпедо», набрав 53 очка в 29 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, на 1 очко отставая от замыкающей зону стыковых матчей «Алании». Накануне, 10 марта, подопечные Игнашевича разгромно проиграли «Оренбургу» (0:3) и продлили серию без побед до пяти встреч. В последний раз московская команда выигрывала в ноябре прошлого года.
- 11 марта 2021
-
15:37
-
15:23
-
15:13
-
15:08
-
14:51
-
14:50
-
14:45
-
14:41
-
14:27
-
14:19
-
14:12
-
14:07
-
14:03
-
14:00
-
13:43
-
13:02
-
12:52
-
12:38
-
12:17
-
12:16
-
12:07
-
11:43
-
11:23
-
10:52
-
10:40
-
10:39
-
10:34
-
10:16
-
10:06
-
09:59
-
09:41
-
09:39
-
09:32
-
08:53
-
08:40